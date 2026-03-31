    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.03.2026)

    Maliyyə
    31 mart, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi dəyişməyərək 1,9498 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 3,1 % artaraq 2,0898 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9498

    100 Rusiya rublu

    2,0898

    1 Avstraliya dolları

    1,1636

    1 Belarus rublu

    0,5810

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1107

    1 Çexiya kronu

    0,0795

    1 Çin yuanı

    0,2460

    1 Danimarka kronu

    0,2610

    1 Gürcü larisi

    0,6313

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2434

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1780

    1 İsveçrə frankı

    2,1285

    1 İsrail şekeli

    0,5360

    1 Kanada dolları

    1,2203

    1 Küveyt dinarı

    5,4985

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3537

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5045

    1 Moldova leyi

    0,0968

    1 Norveç kronu

    0,1745

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6081

    1 Polşa zlotası

    0,4548

    1 Rumıniya leyi

    0,3824

    1 Serbiya dinarı

    0,0166

    1 Sinqapur dolları

    1,3162

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3083

    Türk lirəsi

    0,0382

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0388

    Yapon yeni

    1,0650

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9704

    Qızıl

    7761,0015

    Gümüş

    122,7850

    Platin

    3256,8855

    Palladium

    2442,1520
    ABŞ dolları Azərbaycan manatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2026)
    CBA currency exchange rates (31.03.2026)

