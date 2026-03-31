Ilham Aliyev US and Israel Operation Against Iran WUF13
    CBA currency exchange rates (31.03.2026)

    Finance
    • 31 March, 2026
    • 09:40
    CBA currency exchange rates (31.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro also remained unchanged at 1.9498 manats, while 100 Russian rubles rose by 3.1% to 2.0898 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9498

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0898

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1636

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5810

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1107

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0795

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2460

    1 DKK (Danish krone)

    0.2610

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6313

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2169

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.2434

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1780

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1285

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5360

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2203

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4985

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3537

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5045

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0968

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1745

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6081

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4548

    1 RON (Romanian leu)

    0.3824

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0166

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3162

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3083

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0382

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0388

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0650

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9704

    Gold (1 ounce)

    7,761.0015

    Silver (1 ounce)

    122.7850

    Platinum (1 ounce)

    3,256.8855

    Palladium (1 ounce)

    2,442.1520
    Central Bank Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2026)

