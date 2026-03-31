Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2026)
- 31 марта, 2026
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро остался неизменным на уровне 1,9498 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 3,1% - до 2,0898 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9498
|
100 российских рублей
|
2,0898
|
1 австралийский доллар
|
1,1636
|
1 белорусский рубль
|
0,5810
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1107
|
1 чешская крона
|
0,0795
|
1 китайский юань
|
0,2460
|
1 датская крона
|
0,2610
|
1 грузинский лари
|
0,6313
|
1 гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2434
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1780
|
1 швейцарский франк
|
2,1285
|
1 израильский шекель
|
0,5360
|
1 канадский доллар
|
1,2203
|
1 кувейтский динар
|
5,4985
|
100 казахстанских тенге
|
0,3537
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5045
|
1 молдавский лей
|
0,0968
|
1 норвежская крона
|
0,1745
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6081
|
1 польский злотый
|
0,4548
|
1 румынский лей
|
0,3824
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3162
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3083
|
1 Турецкая лира
|
0,0382
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0388
|
100 Японских йен
|
1,0650
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9704
|
Золото
|
7761,0015
|
Серебро
|
122,7850
|
Платина
|
3256,8855
|
Палладий
|
2442,1520