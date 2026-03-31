    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2026)

    31 марта, 2026
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро остался неизменным на уровне 1,9498 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 3,1% - до 2,0898 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9498

    100 российских рублей

    2,0898

    1 австралийский доллар

    1,1636

    1 белорусский рубль

    0,5810

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1107

    1 чешская крона

    0,0795

    1 китайский юань

    0,2460

    1 датская крона

    0,2610

    1 грузинский лари

    0,6313

    1 гонконгский доллар

    0,2169

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2434

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1780

    1 швейцарский франк

    2,1285

    1 израильский шекель

    0,5360

    1 канадский доллар

    1,2203

    1 кувейтский динар

    5,4985

    100 казахстанских тенге

    0,3537

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5045

    1 молдавский лей

    0,0968

    1 норвежская крона

    0,1745

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6081

    1 польский злотый

    0,4548

    1 румынский лей

    0,3824

    1 сербский динар

    0,0166

    1 сингапурский доллар

    1,3162

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3083

    1 Турецкая лира

    0,0382

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0388

    100 Японских йен

    1,0650

    1 Новозеландский доллар

    0,9704

    Золото

    7761,0015

    Серебро

    122,7850

    Платина

    3256,8855

    Палладий

    2442,1520
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.03.2026)
    CBA currency exchange rates (31.03.2026)

