    НАТО будет работать с Ираком в новом формате

    • 20 марта, 2026
    • 19:14
    НАТО будет работать с Ираком в новом формате

    НАТО заявило, что "корректирует" свою деятельность в рамках миссии в Ираке на фоне сообщений СМИ о начале вывода персонала из страны из-за военных конфликтов на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила агентству Reuters.

    "Мы можем подтвердить, что корректируем нашу позицию в контексте миссии НАТО в Ираке. Мы работаем в тесной координации с союзниками и партнерами", - сообщила она.

    По ее словам, безопасность и защита персонала альянса имеет первостепенное значение.

    "Мы воздержимся от предоставления дополнительных подробностей по этому вопросу. Политический диалог и практическое сотрудничество между НАТО и Ираком, в том числе в рамках миссии НАТО в Ираке, будут продолжены", - заключила Харт.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Миссия НАТО в Ираке политический диалог
    NATO İraqla yeni formatda əməkdaşlıq edəcək
    Ты - Король

    19:54

    Арагчи: США, как и во Вьетнаме, скрывают свои потери в Иране

    В регионе
    19:36

    Верховный лидер Ирана прокомментировал атаки на Турцию

    В регионе
    19:24

    Хаменеи: США и Израиль ошибались, полагая, что Иран рухнет сразу после атаки

    В регионе
    19:19
    Видео

    Эрдоган: Мы ищем пути урегулирования конфликтов в регионе

    В регионе
    19:14

    НАТО будет работать с Ираком в новом формате

    Другие страны
    18:58

    Обломок иранской ракеты упал в Старом городе Иерусалима

    Другие страны
    18:45

    В Азербайджане наступила весна

    Kультурная политика
    18:34

    Арагчи: Иранцы не наносят удары, пока ведут диалог

    В регионе
    18:26

    Владимир Зеленский: США, Украина и Россия согласовали принципы контроля за соблюдением прекращения огня

    Другие страны
    Лента новостей