НАТО будет работать с Ираком в новом формате
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 19:14
НАТО заявило, что "корректирует" свою деятельность в рамках миссии в Ираке на фоне сообщений СМИ о начале вывода персонала из страны из-за военных конфликтов на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила агентству Reuters.
"Мы можем подтвердить, что корректируем нашу позицию в контексте миссии НАТО в Ираке. Мы работаем в тесной координации с союзниками и партнерами", - сообщила она.
По ее словам, безопасность и защита персонала альянса имеет первостепенное значение.
"Мы воздержимся от предоставления дополнительных подробностей по этому вопросу. Политический диалог и практическое сотрудничество между НАТО и Ираком, в том числе в рамках миссии НАТО в Ираке, будут продолжены", - заключила Харт.
