НАТО будет работать с Ираком в новом формате

НАТО заявило, что "корректирует" свою деятельность в рамках миссии в Ираке на фоне сообщений СМИ о начале вывода персонала из страны из-за военных конфликтов на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила агентству Reuters.

"Мы можем подтвердить, что корректируем нашу позицию в контексте миссии НАТО в Ираке. Мы работаем в тесной координации с союзниками и партнерами", - сообщила она.

По ее словам, безопасность и защита персонала альянса имеет первостепенное значение.

"Мы воздержимся от предоставления дополнительных подробностей по этому вопросу. Политический диалог и практическое сотрудничество между НАТО и Ираком, в том числе в рамках миссии НАТО в Ираке, будут продолжены", - заключила Харт.