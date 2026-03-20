    NATO İraqla yeni formatda əməkdaşlıq edəcək

    • 20 mart, 2026
    • 19:33
    NATO, Yaxın Şərqdəki hərbi münaqişələr səbəbindən İraqdakı missiyasındakı fəaliyyətində dəyişikliklər etdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun sözçüsü Allison Hart "Reuters" agentliyinə bildirib.

    "NATO-nun İraqdakı missiyası kontekstində mövqeyimizi dəyişdirdiyimizi təsdiqləyə bilərik. Müttəfiqlər və tərəfdaşlarla sıx əlaqələndirmə şəraitində işləyirik", - deyə o bildirib.

    O, ittifaq heyətinin təhlükəsizliyinin və mühafizəsinin ən vacib məsələ olduğunu söyləyib:

    "Bu məsələ ilə bağlı əlavə məlumat verməkdən çəkinəcəyik. NATO ilə İraq arasında, o cümlədən İraqdakı NATO Missiyası çərçivəsində siyasi dialoq və praktik əməkdaşlıq davam edəcək".

    НАТО будет работать с Ираком в новом формате

