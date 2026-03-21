Tramp İrana qarşı müharibənin nə zaman bitəcəyini açıqlayıb
- 21 mart, 2026
- 00:39
Amerika lideri Donald Tramp hesab edir ki, ABŞ belə bir addım atmağa hazır olduqda İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatını dayandıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp Floridaya uçmazdan əvvəl Ağ Evdə jurnalistlərə danışarkən mövqeyini açıqlayıb.
"Düşünürəm ki, belədir", - deyə prezident Amerika tərəfi oxşar addım atmağa hazır olduqda yəhudi dövlətinin İrana qarşı hərbi əməliyyatını dayandırıb-dayandırmayacağı ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ və İsrail təxminən eyni şeyi istəyirlər.
