Трамп: Израиль завершит операцию против Ирана, когда к этому будут готовы США
- 21 марта, 2026
- 00:53
Трамп: Израиль завершит операцию против Ирана, когда к этому будут готовы США
Израиль завершит военную операцию против Ирана только тогда, когда к аналогичному шагу будут готовы Соединенные Штаты.
Как передает Report, об этом Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом во Флориду.
Отвечая на вопрос, завершит ли Израиль операцию против Ирана, когда к этому будет готова американская сторона, Трамп заявил: "Я так думаю".
По его словам, Соединенные Штаты и Израиль "хотят примерно одного и того же".
