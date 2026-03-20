    Ağdaşda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və yaralı var

    Hadisə
    20 mart, 2026
    23:53
    Ağdaşda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və yaralı var

    Ağdaş rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağdaş rayonunun Yuxarı Nemətabad kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü, 31 yaşlı Elvin Məmmədov xəsarət alıb, sərnişin, 37 yaşlı Anar Məmmədov isə aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

