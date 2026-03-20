Ağdaşda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və yaralı var
Hadisə
- 20 mart, 2026
- 23:53
Ağdaş rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağdaş rayonunun Yuxarı Nemətabad kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü, 31 yaşlı Elvin Məmmədov xəsarət alıb, sərnişin, 37 yaşlı Anar Məmmədov isə aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
00:39
Tramp İrana qarşı müharibənin nə zaman bitəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
00:02
CBS: Pentaqon İrana qoşun yeritmək üçün ətraflı hazırlıqlar görürDigər ölkələr
23:53
Ağdaşda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və yaralı varHadisə
23:50
Niderlandın hərbi qulluqçuları İraqı tərk edirDigər ölkələr
23:31
İran "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 69-cu dalğasını həyata keçiribRegion
23:21
Əraqçi: Starmer bu icazə ilə britaniyalıların həyatını təhlükəyə atırRegion
23:14
ABŞ artıq İrana hücumlar üçün Britaniya bazalarından istifadə edə biləcəkDigər ölkələr
23:13
Zelenski: Novruz bayramını qeyd edən hər kəsi təbrik edir, İran xalqına azadlıq arzulayıramRegion
23:04