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НАТО будет противостоять КНР с помощью военного фонда на 1,1 млрд долларов

НАТО будет противостоять КНР с помощью военного фонда на 1,1 млрд долларов Инновационный фонд НАТО, где уже участвуют 23 члена альянса, планирует выделить 1,1 млрд долларов. Эти средства пойдут на развитие стартапов в сфере обороны для усовершенствования своих возможностей в конкуренции с Китаем.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 10:40
НАТО будет противостоять КНР с помощью военного фонда на 1,1 млрд долларов

Инновационный фонд НАТО, где уже участвуют 23 члена альянса, планирует выделить 1,1 млрд долларов. Эти средства пойдут на развитие стартапов в сфере обороны для усовершенствования своих возможностей в конкуренции с Китаем.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times.

Помощник генсекретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил о том, что организации не хватает венчурного капитала на разработку высокотехнологичных решений, особенно в европейских странах.

По его словам, Североатлантический альянс собирается предоставить как можно больше средств для инвестирования в оборонные компании, чтобы они не обращались к инвесторам из КНР.

По данным издания, фонд специализируется на развитии проектов с применением искусственного интеллекта, космических и биотехнологий. О финансировании вооружений речи не идет. Пока США не входят в число участников Инновационного фонда НАТО.

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Версия на английском языке NATO to confront China with $1.1B military fund

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