Напавший на прихожан мечети в Квебек-Сити приговорен к пожизненному заключению

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Исполнитель теракта в мечети в канадском городе Квебек-Сити в 2017 году, жертвами которого стали шесть человек, 29-летний канадец Александр Биссоннетт был в пятницу приговорен к пожизненному лишению свободы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, мужчина сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после того, как отбудет в тюрьме как минимум 35 лет.

29 января 2017 года Биссоннетт расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити. В результате погибли шесть человек, 19 получили ранения.