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    Начало следующего раунда переговоров по Сирии намечено на 10-15 мая

    Текущий раунд межсирийских переговоров завершается 27 апреля

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Начало очередного раунда межсирийских переговоров планируется назначить на 10-15 мая. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС , об этом заявил источник, близкий к переговорам.

    "Речь идет о 10-15 мая", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Текущий раунд межсирийских переговоров завершается 27 апреля. В этот день, как ожидается, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура официально объявит о дате проведения следующего. Истекающий раунд, как заявлял де Мистура, является вторым по счету, неудачная попытка запустить переговоры в конце января - начале февраля не учитывается.

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