Начало следующего раунда переговоров по Сирии намечено на 10-15 мая

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Начало очередного раунда межсирийских переговоров планируется назначить на 10-15 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС , об этом заявил источник, близкий к переговорам.

"Речь идет о 10-15 мая", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Текущий раунд межсирийских переговоров завершается 27 апреля. В этот день, как ожидается, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура официально объявит о дате проведения следующего. Истекающий раунд, как заявлял де Мистура, является вторым по счету, неудачная попытка запустить переговоры в конце января - начале февраля не учитывается.