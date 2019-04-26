​Начальник полиции Шри-Ланки ушел в отставку

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Начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару ушел в отставку после крупного теракта, в котором погибли свыше 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", президент республики Майтрипала Сирисена сообщил, что новый глава ведомства будет назначен в скором времени.

"Господин Джаясундару покинул свой пост. Прошение об отставке было направлено исполняющему обязанности министра обороны. В скором времени будет назначен новый глава полиции", - сообщил Сирисена, слова которого приводит местное интернет-издание Ada Derana.

Накануне свой пост покинул секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо. Ранее президент сообщил, что ни глава полиции, ни секретарь минобороны не предоставили ему доклад разведслужб о возможных атаках на церкви и в местах скопления туристов.