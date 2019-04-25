Reuters: число погибших в терактах на Шри-Ланке на 100 человек меньше, чем считалось ранее

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Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке составляет около 250 человек, а не 359, как отмечалось ранее.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного работника одного из ланкийских медицинских учреждений.

"Их (погибших) может быть 250 или 260, - приводит агентство слова своего источника. - Я не могу сказать точно. Фрагментов тел так много, что трудно назвать точное число".

По словам источника агентства, согласно нынешней оценке, число жертв взрывов, прогремевших в воскресенье в церквях и гостиницах в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо, может составлять 253 человека.