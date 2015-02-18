Наблюдатели ОБСЕ четвертый день подряд не могут попасть в Дебальцево

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Группа наблюдателей ОБСЕ четвертый день подряд не может попасть в Дебальцево. Как отмечает Report, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь миссии ОБСЕ на Украине Ирина Гудыма.

"Группа возвращается в Краматорск. Четыре дня подряд мы не можем попасть в Дебальцево из-за продолжения обстрелов и боевых действий", - сообщила Гудыма.

Ранее представитель миссии Майкл Бочуркив заявил РИА Новости, что группа выехала через город Соледар в Дебальцево, и с ними пропала связь.

"Сейчас связь с ними есть, там просто такой район, где плохая связь", - сообщила Гудыма.

По ее словам, полный отчет о поездке будет в ежедневном докладе на сайте организации. В частности, в нем будет отмечено, кто именно не пропустил наблюдателей в Дебальцево.