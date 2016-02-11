 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На заводе в Великобритании произошел мощный взрыв - ФОТО

    После взрыва возник пожар, его удалось потушить

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Пожарным удалось потушить возгорание на заводе металлургической корпорации Tata Steel в городе Порт-Толбот в Уэльсе.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе валлийской пожарной охраны. Пожар возник после того, как на предприятии прогремел мощный взрыв.

    Для устранения чрезвычайной ситуации на место инцидента были направлены шесть пожарных расчетов. 

    В январе этого года Tata Steel объявила о сокращении 750 рабочих мест на заводе в Порт-Толботе на фоне растущих убытков, вызванных падением цен на сталь.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi