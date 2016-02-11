На заводе в Великобритании произошел мощный взрыв - ФОТО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Пожарным удалось потушить возгорание на заводе металлургической корпорации Tata Steel в городе Порт-Толбот в Уэльсе.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе валлийской пожарной охраны. Пожар возник после того, как на предприятии прогремел мощный взрыв.
Для устранения чрезвычайной ситуации на место инцидента были направлены шесть пожарных расчетов.
В январе этого года Tata Steel объявила о сокращении 750 рабочих мест на заводе в Порт-Толботе на фоне растущих убытков, вызванных падением цен на сталь.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook