На Западном берегу палестинец погиб в стычке с израильскими военными

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Палестинец погиб в субботу в столкновениях с израильскими военными, проводившими рейд на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения. В Израиле подтвердили авиаудар по сектору Газа

В пресс-службе Армии обороны Израиля не комментируют информацию о гибели 19-летнего юноши, но говорят, что операция в районе городов Дженин и Наблус имела своей целью задержание подозреваемых в убийстве раввина-израильтянина и сопровождалась стычками с местными жителями.

"Девятнадцатилетний Ахмед Самир Абу Убейд был убит выстрелом в голову во время столкновений", — сообщило палестинское министерство.

Столкновения произошли в деревне Буркин на севере Западного берега. Палестинские медики также сообщают о 20 пострадавших от пуль и слезоточивого газа, шестеро из них госпитализированы.