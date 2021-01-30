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На юге Франции протестуют против строительства склада Amazon

На юге Франции протестуют против строительства склада Amazon Около 1 тыс. французов принимают участие в акции протеста против строительства склада американской компании Amazon возле коммуны Фурне
Другие страны
30 января 2021 г. 18:00
На юге Франции протестуют против строительства склада Amazon

Около 1 тыс. французов принимают участие в акции протеста против строительства склада американской компании Amazon возле коммуны Фурне на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse.

По его данным, активисты высаживают деревья и кусты вблизи моста Пон-дю-Гар, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Недалеко от этого места Amazon планирует построить склад площадью 38 тыс. кв. м. Акция проводится по призыву экологических и антикапиталистических ассоциаций.

Организаторы протеста считают, что деятельность компании уничтожает рабочие места, приводит к закрытию маленьких магазинов, оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Как указывает агентство, подобные акции также планируются провести в Меце, Кемпере и Руане.

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Версия на английском языке Protest against construction of Amazon warehouse staged in France's south
Версия на азербайджанском языке Fransada “Amazon”un anbar inşasına qarşı etiraz aksiyası keçirilir

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