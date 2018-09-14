На юге Финляндии горит свечной завод, проводится эвакуация - ВИДЕО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Эвакуация людей началась из-за пожара на свечном заводе в финском городе Сало на юге страны, горит 200 тонн парафина, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сигнал о пожаре поступил рано утром, горит здание фабрики Kynttilä-Tuote Oy — финского поставщика свечей. Завод имеет 10 тысяч квадратных метров офисных, производственных и складских помещений.

Началась эвакуация близлежащих жилых домов. Спасатели рекомендовали жителям избегать передвижения по городу, так как огонь вызывает много токсичного дыма.

На месте работает 30 пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет.

О причинах возникновения пожара пока ничего не сообщается.