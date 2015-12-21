 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На выборах в Испании победила правящая партия

    Но Народная партия потеряла абсолютное большинство в законодательном органе

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Правая Народная партия, правившая в Испании последние четыре года, победила на парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в законодательном органе.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют первые предварительные данные голосования, опубликованные на сайте МВД Испании.

    Согласно данным подсчета 16% голосов, НП получит 118 мандатов.

    Второе место по мандатам получает Испанская социалистическая рабочая партия (97 мандатов), третье место у Podemos (63 мандатов), четвертые – правоцентристская партия "Граждане" (27 мандатов). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi