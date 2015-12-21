​На выборах в Испании победила правящая партия

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Правая Народная партия, правившая в Испании последние четыре года, победила на парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в законодательном органе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют первые предварительные данные голосования, опубликованные на сайте МВД Испании.

Согласно данным подсчета 16% голосов, НП получит 118 мандатов.

Второе место по мандатам получает Испанская социалистическая рабочая партия (97 мандатов), третье место у Podemos (63 мандатов), четвертые – правоцентристская партия "Граждане" (27 мандатов).