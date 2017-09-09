На улицы Лондона вышли тысячи противников Brexit

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Тысячи противников выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) вышли сегодня на демонстрацию в Лондоне.

Как передает Report, участники акции протеста, названного его организаторами "народным маршем за Европу", прошли по Трафальгарской площади и собрались около резиденции главы кабинета министров Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит, чтобы выразить свое недовольство.

Позже демонстранты намерены собраться на Площади Парламента.

Участники акции несли в руках транспаранты с надписями "Выйти из Brexit" и "Лучшее соглашение (с ЕС - прим.ред) у нас уже есть", а также флаги Евросоюза.

Демонстрация приурочена к голосованию, которое должно состояться в палате общин в ближайший понедельник. Голосование затронет законопроект, отменяющий действие законодательства Евросоюза на территории Великобритании.