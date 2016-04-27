На свалке в Канаде горят сотни автомобилей

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ На свалке в Канаде на острове Кейп-Бретон на автомобильной свалке горят от 200 до 300 автомобилей, сложенных друг на друга. По сообщениям Report, об этом сообшает CBC News.

На месте происшествия находятся значительные силы экстренных служб, но у пожарных нет доступа к источникам воды, поэтому они вынуждены использовать цистерны.

Рядом с местом происшествия неподалеку от города Сидней перекрыты несколько дорог, над свалкой издалека виден столб дыма.

Профессиональные и добровольные пожарные службы пытаются изолировать огонь, чтобы не допустить его распространения. Причины возгорания пока не установлены.