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На США обрушились торнадо: есть погибшие, десятки тыс. человек остались без света

На США обрушились торнадо: есть погибшие, десятки тыс. человек остались без света По меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, которое обрушилось на юго-восток США. Ожидается, что число погибших может увеличиться.
Другие страны
14 января 2023 г. 06:21
На США обрушились торнадо: есть погибшие, десятки тыс. человек остались без света

По меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, которое обрушилось на юго-восток США. Ожидается, что число погибших может увеличиться.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, десятки домов полностью разрушены, обесточенными остаются десятки тысяч домовладений.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоус, в центральной Алабаме зафиксировано не менее пяти торнадо. Спасательные команды искали пропавших без вести в округе Отауга в Алабаме, где было зарегистрировано семь смертей.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп подтвердил, что два человека погибли в результате урагана в четверг. По словам коронера округа Баттс Лейси Прю, 5-летний ребенок погиб в результате падения дерева на машину, в результате чего взрослый пассажир находился в критическом состоянии, когда они ехали домой.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ tornadolara məruz qalıb, ölənlər var

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