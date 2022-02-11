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На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна

На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна Один из нескольких действующих вулканов Европы - Этна на юге Италии впервые с начала года изверг пепел и лаву.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 21:20
На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна

Один из нескольких действующих вулканов Европы - Этна на юге Италии впервые с начала года изверг пепел и лаву.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, вулкан высотой около 3 тыс. метров, расположенный на острове Сицилия, не извергался несколько месяцев.

Так, извержение в районе юго-восточного кратера вулкана началось накануне вечером и длилось до поздней ночи. Высота столбов пепла достигла 10 км.

Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) выпустил "красный код" для авиации.

В аэропорту Фонтанаросса в Катании, ближайшем к вулкану, пока продолжают выполнять рейсы.

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Версия на азербайджанском языке Siciliyada Etna vulkanı yenidən aktivləşib

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