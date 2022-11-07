На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,4

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,4.

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Как передает Report со ссылкой на Агентсво Анадолу, об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксированы утром, в понедельник, 7 ноября.

Очаг землетрясения залегал на глубине 103,1 км. Эпицентр находился в районе Джурм провинции Бадахшан на границе с Китаем и Таджикистаном.

Толчки ощущались в соседних с Бадахшаном провинциях, а также приграничных районах Таджикистана и Пакистана.

Глава Управления культуры и информации Бадахшана Муазиддин Ахмеди сообщил журналистам, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

22 июня в результате землетрясения магнитудой 5,9 в восточных провинциях Афганистана погибли около 1200 человек.