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    На севере Синая ликвидированы 14 боевиков

    Регион, где проводилась операция, блокирован силами безопасности

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Египетские силы безопасности уничтожили более десятка боевиков, действующих в северной части Синайского полуострова.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель штаба армейского контингента, который задействован в операции по ликвидации очагов террористов на полуострове полковник Мухаммед Самир.

    По его словам, "в ходе проведения спецоперации по восстановлению законности в одном из регионов на Синае были уничтожены 14 экстремистов".

    Полковник отметил, что силы безопасности ликвидировали пять пунктов сбора боевиков, в которых они планировали нападения на полицейских. Полиция также уничтожила более десятка готовых к использованию мощных взрывных устройств, джип с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом, обнаружила большое количество оружия и боеприпасов.

    Самир добавил, что в настоящее время регион, где проводилась операция, блокирован силами безопасности.

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