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    ​На севере Ирака обнаружено захоронение боевиков ИГИЛ

    Убитые получили ранения и не могли продолжать боевые действия

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ На востоке административного округа Мосул иракской провинции Найнава обнаружено массовое захоронение, в котором были погребены боевики террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, представитель демократической партии Курдистана Сайед Маамусини заявил об обнаружении 83 тел боевиков ИГИЛ в захоронении, найденном местными жителями.

    Он отметил, что убитые боевики получили тяжелые ранения в боях с правительственными войсками и не могли продолжать дальше вести боевые действия, в связи с чем соратники приняли решение казнить их.

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