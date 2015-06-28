​На севере Ирака обнаружено захоронение боевиков ИГИЛ

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ На востоке административного округа Мосул иракской провинции Найнава обнаружено массовое захоронение, в котором были погребены боевики террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, представитель демократической партии Курдистана Сайед Маамусини заявил об обнаружении 83 тел боевиков ИГИЛ в захоронении, найденном местными жителями.

Он отметил, что убитые боевики получили тяжелые ранения в боях с правительственными войсками и не могли продолжать дальше вести боевые действия, в связи с чем соратники приняли решение казнить их.