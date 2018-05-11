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    На самом густонаселенном острове Индонезии объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Власти индонезийского острова Ява объявили эвакуацию в районе вулкана Мерапи из-за начавшегося  cегодня извержения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Извержение сопровождается выбросом вулканического пепла, местные жители также почувствовали несильные подземные толчки. 

    По данным Jakarta Post, эвакуация объявлена в радиусе 5 километров от вулкана. Государственное управление авиацией AirNav также сообщило о временном закрытии аэропорта Джокьякарты.

    "Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие", — цитирует газета представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

    О пострадавших или материальном ущербе власти пока не сообщали, однако, как пишет издание, извержение может затронуть жителей двух провинций — Джокьякарта и Центральная Ява.

    Мерапи — самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. 

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