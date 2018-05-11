На самом густонаселенном острове Индонезии объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Власти индонезийского острова Ява объявили эвакуацию в районе вулкана Мерапи из-за начавшегося cегодня извержения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Извержение сопровождается выбросом вулканического пепла, местные жители также почувствовали несильные подземные толчки.

По данным Jakarta Post, эвакуация объявлена в радиусе 5 километров от вулкана. Государственное управление авиацией AirNav также сообщило о временном закрытии аэропорта Джокьякарты.

"Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие", — цитирует газета представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

О пострадавших или материальном ущербе власти пока не сообщали, однако, как пишет издание, извержение может затронуть жителей двух провинций — Джокьякарта и Центральная Ява.

Мерапи — самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява.