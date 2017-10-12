На острове Суматра произошло извержение вулкана - ВИДЕО

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На индонезийском острове Суматра в четверг произошло извержение вулкана Синабунг, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что вулкан утром выбросил столб пепла высотой 2 км.

"Извержение не привело к жертвам, вызвало эвакуацию", - подчеркнул С. Нугрохо. По его словам, накануне вулкан также извергался, выбросив в воздух столб пепла высотой 1,5 км.

Высота вулкана Синабунг составляет 2 460 м над уровнем моря. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году.