На Мальдивах зафиксировали первый случай заражения "омикрон"-штаммом

Медики на Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране.

Медики на Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инфицирование подтверждено у туриста, прибывшего в островное государство из ЮАР 27 ноября.

В связи с риском распространения нового штамма правительство Мальдив запретило иностранцам въезд в страну из Зимбабве, Намибии, Маврикия, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Эсватини и ЮАР. Граждане Мальдив, возвращающиеся из этих стран, должны сдать ПЦР-тест и пройти двухнедельный карантин по прибытии.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на Мальдивах с населением 540 тыс. человек выявили 92 тыс. случаев заражения, порядка 1,8 тыс. человек по-прежнему болеют. В стране зарегистрировано 255 случаев смерти, связанных с коронавирусом. Более 364 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.