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На Мальдивах зафиксировали первый случай заражения "омикрон"-штаммом

На Мальдивах зафиксировали первый случай заражения "омикрон"-штаммом Медики на Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 13:40
На Мальдивах зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом

Медики на Мальдивах выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инфицирование подтверждено у туриста, прибывшего в островное государство из ЮАР 27 ноября.

В связи с риском распространения нового штамма правительство Мальдив запретило иностранцам въезд в страну из Зимбабве, Намибии, Маврикия, Мозамбика, Лесото, Ботсваны, Эсватини и ЮАР. Граждане Мальдив, возвращающиеся из этих стран, должны сдать ПЦР-тест и пройти двухнедельный карантин по прибытии.

С начала пандемии коронавирусной инфекции на Мальдивах с населением 540 тыс. человек выявили 92 тыс. случаев заражения, порядка 1,8 тыс. человек по-прежнему болеют. В стране зарегистрировано 255 случаев смерти, связанных с коронавирусом. Более 364 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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Версия на азербайджанском языке Maldiv adalarında “Omikron” ştamına ilk yoluxma qeydə alınıb
Версия на английском языке Maldives confirms first case of Omicron strain

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