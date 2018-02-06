На Мальдивах арестованы судьи Верховного суда

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Мальдив арестовала двух судей Верховного суда страны на фоне углубляющегося политического кризиса, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Под арест попали Абдулла Саид и Али Хамид.

Ранее сообщалось, что президент Мальдив Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.

Режим ЧП объявлен после того, как правительство отказалось исполнять решение Верховного суда о выпуске девяти, заключенных в тюрьму, лидеров оппозиции.