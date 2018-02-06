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    На Мальдивах арестованы судьи Верховного суда

    © Reuters

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Мальдив арестовала двух судей Верховного суда страны на фоне углубляющегося политического кризиса, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Под арест попали Абдулла Саид и Али Хамид.

    Ранее сообщалось, что президент Мальдив Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.

    Режим ЧП объявлен после того, как правительство отказалось исполнять решение Верховного суда о выпуске девяти, заключенных в тюрьму,  лидеров оппозиции.

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