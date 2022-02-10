На Мадагаскаре циклон "Батсираи" привел к гибели более 100 человек

По меньшей мере 100 человек стали на Мадагаскаре жертвами тропического циклона "Батсираи".
Как передает Report со ссылкой на газету
Он утверждает, что получил данные о гибели 101 человека в пяти коммунах. Расположенный на востоке Мадагаскара округ Иконго первым принял четыре дня назад удар циклона. По словам издание, большинство людей погибли в результате обрушения домов из-за шквалистых ветров и оползней.
Отметим, что циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля. Крупные города не пострадали, удар стихии пришелся в основном по востоку и югу страны с преимущественно сельским населением. Во многих районах разрушены жилые дома, повреждены электросети. Продвигаясь в центр Мадагаскара, "Батсираи" потерял свою силу. Циклон уже покинул территорию островного государства и движется на юг по направлению к Антарктиде.