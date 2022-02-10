На Мадагаскаре циклон "Батсираи" привел к гибели более 100 человек

По меньшей мере 100 человек стали на Мадагаскаре жертвами тропического циклона "Батсираи".

По меньшей мере 100 человек стали на Мадагаскаре жертвами тропического циклона "Батсираи".

Как передает Report со ссылкой на газету Madagascar Tribune , об этом заявил депутат от округа Иконго Жан Брюнель Разафинциандраофа.

Он утверждает, что получил данные о гибели 101 человека в пяти коммунах. Расположенный на востоке Мадагаскара округ Иконго первым принял четыре дня назад удар циклона. По словам издание, большинство людей погибли в результате обрушения домов из-за шквалистых ветров и оползней.

Отметим, что циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля. Крупные города не пострадали, удар стихии пришелся в основном по востоку и югу страны с преимущественно сельским населением. Во многих районах разрушены жилые дома, повреждены электросети. Продвигаясь в центр Мадагаскара, "Батсираи" потерял свою силу. Циклон уже покинул территорию островного государства и движется на юг по направлению к Антарктиде.