О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Мадагаскаре циклон "Батсираи" привел к гибели более 100 человек

На Мадагаскаре циклон "Батсираи" привел к гибели более 100 человек По меньшей мере 100 человек стали на Мадагаскаре жертвами тропического циклона "Батсираи".
Другие страны
10 февраля 2022 г. 07:13
На Мадагаскаре циклон Батсираи привел к гибели более 100 человек

По меньшей мере 100 человек стали на Мадагаскаре жертвами тропического циклона "Батсираи".

Как передает Report со ссылкой на газету Madagascar Tribune, об этом заявил депутат от округа Иконго Жан Брюнель Разафинциандраофа.

Он утверждает, что получил данные о гибели 101 человека в пяти коммунах. Расположенный на востоке Мадагаскара округ Иконго первым принял четыре дня назад удар циклона. По словам издание, большинство людей погибли в результате обрушения домов из-за шквалистых ветров и оползней.

Отметим, что циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля. Крупные города не пострадали, удар стихии пришелся в основном по востоку и югу страны с преимущественно сельским населением. Во многих районах разрушены жилые дома, повреждены электросети. Продвигаясь в центр Мадагаскара, "Батсираи" потерял свою силу. Циклон уже покинул территорию островного государства и движется на юг по направлению к Антарктиде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Madaqaskarda qasırğa 100-dən çox insanın həyatına son qoyub

Другие новости из категории

США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины
США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины
10 февраля 2022 г. 06:29
Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19
Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19
10 февраля 2022 г. 06:12
В Ливии совершили покушение на премьер-министра
В Ливии совершили покушение на премьер-министра
10 февраля 2022 г. 05:02
Байден провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии
Байден провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии
10 февраля 2022 г. 04:17
США, НАТО, ЕС и ОБСЕ обсудили взаимодействие с Россией
США, НАТО, ЕС и ОБСЕ обсудили взаимодействие с Россией
10 февраля 2022 г. 03:21
В США произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
В США произошла стрельба в школе, есть пострадавшие
10 февраля 2022 г. 02:39
Макрон: Париж и Москва должны работать вместе для сохранения стабильности
Макрон: Париж и Москва должны работать вместе для сохранения стабильности
10 февраля 2022 г. 01:47
МС ООН обязал Уганду выплатить ДР Конго репарации на $325 млн
МС ООН обязал Уганду выплатить ДР Конго репарации на $325 млн
10 февраля 2022 г. 01:25
Глава МИД Словакии заразился коронавирусом
Глава МИД Словакии заразился коронавирусом
10 февраля 2022 г. 00:33
В Нью-Йорке отменяют масочный режим в помещениях
В Нью-Йорке отменяют масочный режим в помещениях
9 февраля 2022 г. 23:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi