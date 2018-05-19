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    На Кубе объявили траур в связи с авиакатастрофой

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Госсовет Кубы объявил официальный траур в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Granma.

    "В связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня в полдень, Госсовет Республики Куба постановил объявить официальный траур с 06:00 19 мая до 12:00 ночи 20 мая", - говорится в сообщении.

    Во время траура будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах.

    В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа.

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