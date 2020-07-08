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На Кипре отменен запрет на присутствие зрителей в спортивных соревнованиях

На Кипре отменен запрет на присутствие зрителей в спортивных соревнованиях Запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий отменен на Кипре.
Другие страны
8 июля 2020 г. 07:20
На Кипре отменен запрет на присутствие зрителей в спортивных соревнованиях

Запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий отменен на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ об открытии объектов спортивной инфраструктуры подписал во вторник министр здравоохранения островной республики Константинос Иоанну.

Согласно указу, зрители могут присутствовать как на открытых, так и на закрытых аренах. Действие этого решения распространяется на проведение соревнований по футболу, баскетболу, плаванию, легкой атлетике и на скачках.

После выхода данного указа Минздрав пообещал обнародовать протокол, в котором будут обозначены нормы гигиены и социального дистанцирования для всех, кто будет посещать спортивные состязания.

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