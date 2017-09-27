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    На границе США и Мексики начались работы по возведению стены

    Высота заграждений составит от 5,5 до 9 метров© Фото: Надежды Комаренко

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Строительство стены на границе США и Мексики началось с возведения образцов заградительных барьеров, которые должны предотвратить незаконный переход и защитить границу.

    Как сообщает Report cо ссылкой на таможенно-пограничную службу (CBP) США, восемь так называемых прототипов будут построены в Сан-Диего, штат Калифорния, в течение 30 дней.

    "В Сан-Диего началось строительство восьми прототипов стены, четыре из них сделаны из бетона, а другие четыре - из альтернативных материалов", - говорится в сообщении ведомства.

    Высота заграждений составит от 18 до 30 футов (от 5,5 до 9 м). 

    Напомним, о необходимости строительства стены на границе США и Мексики заявил президент США Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании. 

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