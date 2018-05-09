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    На границе Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение

    Подземные толчки магнитудой 6 баллов были зафиксированы в 15.11 по местному времени к северо-востоку от афганского города Джарм

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6 произошло на границе Афганистана и Таджикистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки были зафиксированы в 15.11 по местному времени (14.41 по Баку) в 46 километрах к северо-востоку от афганского города Джарм и в 53 километрах к юго-западу от города Хорог в Таджикистане.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине 85 километров.

    О жертвах и разрушениях не сообщается.

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