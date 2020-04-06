​На Гаити зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть, связанная с новым коронавирусом, зафиксирована на Гаити.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местное агентство Haiti Press Network.

По данным минздрава, в стране выявлен 21 случай заражения COVID-19. Медики протестировали лишь 250 жителей Гаити, в то время как общая численность населения государства составляет около 11 миллионов человек.

"Министерство обращается к населению, чтобы сообщить о смерти от коронавируса, наступившей в воскресенье 5 апреля 2020 года. Жертва - мужчина 55 лет, который болел диабетом и гипертонией, что усложнило его положение", - говорится в заявлении ведомства.

Источник сообщил агентству, что от коронавируса скончался один из адвокатов, работающий в столице Гаити в городе Порт-о-Пренс.