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На Гаити неизвестные похитили членов католической общины

На Гаити неизвестные похитили членов католической общины По меньшей мере семь прихожан и священнослужителей католической церкви похищены в городе Порт-о-Пренс.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 02:08
На Гаити неизвестные похитили членов католической общины

По меньшей мере семь прихожан и священнослужителей католической церкви похищены в городе Порт-о-Пренс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный новостной портал Haiti Libre.

По его сведениям, злоумышленники требуют выкуп. Полиция подозревает, что к похищению может быть причастна действующая в этом районе вооруженная группировка.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны.

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Версия на азербайджанском языке Haitidə naməlum şəxslər kilsəni ziyarət edənləri oğurlayıb

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