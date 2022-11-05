На Филиппинах во время шторма "Налджи" 155 человек погибли и еще 129 пострадали

На Филиппинах во время шторма "Налджи" 155 человек погибли и еще 129 пострадали

Более 4,23 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

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Более 4,23 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, согласно опубликованному в субботу отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, от стихии погибли 155 человек. По данным ведомства, 1,01 млн перемещенных лиц находятся в 1 038 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 129 человек получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировали 1,53 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни. Шторм повредил 24,9 тыс. домов и уничтожил более 3 тыс. зданий. Ущерб, нанесенный 671 инфраструктурному объекту, оценивают в 4,17 млрд песо ($71,37 млн). В результате удара стихии повреждены 503 дороги и 119 мостов. В 359 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 252 его восстановили, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 - с водоснабжением. Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 520 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивают в 2,82 млрд песо (48,33 млн долларов). На оказание помощи правительством выделили 159,7 млн песо (2,73 млн долларов). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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