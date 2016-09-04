На Филиппинах в ходе борьбы с преступностью убиты более 2 тысяч человек

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Более 2,4 тысячи человек убиты на Филиппинах в рамках борьбы с преступностью после избрания нового президента страны Родриго Дутерте.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление полиции.

По данным агентства, 1011 подозреваемых наркоторговцев и иных преступников были убиты в ходе полицейских операций в стране. Полиция расследует еще 1391 убийство, которые не имеют отношения к деятельности правоохранительных органов.

После взрыва в Давао 2 августа президент страны объявил "состояние беззакония", что позволит военным действовать наряду с полицией.

Родриго Роа Дутерте был избран президентом по результатам прошедших в мае выборов.