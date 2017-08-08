 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина - ФОТО

    Президент России изображен с поднятым вверх в знак одобрения большим пальцем

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Проекция с изображением улыбающегося на фоне российского триколора президента РФ Владимира Путина появилась в понедельник на фасаде отеля Trump SoHo в Манхэттене, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Президент России изображен с поднятым вверх в знак одобрения большим пальцем. Поверх флага на английском языке написано "Рад помочь, брат". Портал не приводит информации о том, кто является организатором акции.

    Business Insider отмечает, что во время ее проведения перед 46-этажным небоскребом стояла группа людей в военной форме. На голове у них были красные бейсболки. Один из них держал в руках российский флаг.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi