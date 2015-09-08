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    ​Нью-йоркский чиновник получил шальную пулю в голову

    Состояние чиновника «не очень хорошее»

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудник администрации губернатора штата Нью-Йорк получил в Бруклине тяжелое пулевое ранение в голову.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

    Инцидент произошел недалеко от угла Бедфорд-авеню и Салливан-Плэйс, в двух кварталах от Проспект-парка, в ночь на понедельник, 7 сентября, за несколько часов до начала ежегодного парада в честь Дня труда.

    43-летний юрист Кэри Габай (Carey Gabay) был доставлен в Госпитальный центр Кингс Каунти. По словам навестившего его губернатора Эндрю Куомо, состояние чиновника «не очень хорошее».

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