​Нью-йоркский чиновник получил шальную пулю в голову

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудник администрации губернатора штата Нью-Йорк получил в Бруклине тяжелое пулевое ранение в голову.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел недалеко от угла Бедфорд-авеню и Салливан-Плэйс, в двух кварталах от Проспект-парка, в ночь на понедельник, 7 сентября, за несколько часов до начала ежегодного парада в честь Дня труда.

43-летний юрист Кэри Габай (Carey Gabay) был доставлен в Госпитальный центр Кингс Каунти. По словам навестившего его губернатора Эндрю Куомо, состояние чиновника «не очень хорошее».