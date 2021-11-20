Муссонные ливни обрушились на Индию: 17 погибших, около ста человек пропали без вести

По меньшей мере 17 человек погибли в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш, на который обрушились муссонные ливни.
Как передает Report со ссылкой на газету
Ливни, которые начались в четверг вечером, вызвали наводнения, размывшие дороги и затопившие ряд деревень. В пострадавших районах развернута спасательная операция, в которой принимают участие экипажи вертолетов ВВС страны и подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал оказать Андхра-Прадеш всю необходимую помощь.