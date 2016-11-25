МОТ: Средний класс в Европе сокращается

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Доля граждан европейских государств, которых можно причислить к среднему классу, продолжает сокращаться. На сегодняшний день к этой категории относится от 23 до 40 процентов семей стран Европейского союза. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом говорится в новом исследовании Международной организации труда (МОТ).

Его авторы отмечают, что за период с 2004 по 2011 годы численность среднего класса в Европе сократилась на 2,3%. Согласно наиболее свежим данным, такое сокращение продолжается.

Наиболее сильный средний класс в ЕС в Дании и Швеции - 40 и 39 процентов, соответственно. В Латвии и Литве к среднему классу принадлежат 23 и 24 процента семей.

Авторы нового доклада отметили, что сегодня в ЕС семьи с одним работающим взрослым, например учителем или медиком, уже не дотягивают до категории среднего класса.