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    МОТ: Средний класс в Европе сокращается

    На сегодняшний день к этой категории относится от 23 до 40% семей стран ЕС

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Доля граждан европейских государств, которых можно причислить к среднему классу, продолжает сокращаться. На сегодняшний день  к этой категории относится от 23 до 40 процентов семей стран Европейского союза. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом говорится в новом исследовании Международной организации труда (МОТ). 

    Его авторы отмечают, что за период с 2004 по 2011 годы численность среднего класса в Европе сократилась на 2,3%. Согласно наиболее свежим данным, такое сокращение продолжается. 

    Наиболее сильный средний класс в ЕС в Дании и Швеции - 40 и 39 процентов, соответственно. В Латвии и Литве к среднему классу принадлежат 23 и 24 процента семей. 

    Авторы нового доклада отметили, что сегодня в ЕС семьи с одним работающим взрослым, например учителем или медиком, уже не дотягивают до категории среднего класса. 

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