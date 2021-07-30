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Мощное торнадо в США, есть пострадавшие

Мощное торнадо в США, есть пострадавшие Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек.
Другие страны
30 июля 2021 г. 08:56
Мощное торнадо в США, есть пострадавшие

Мощный торнадо разрушил несколько зданий в американском штате Пенсильвания, пострадали пять человек.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Bucks County Courier Times.

Сообщается, что стихия привела к разрушению здания автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group в районе Бенсалем - северо-восточном пригороде Филадельфии.

"Это был разрушительный торнадо. Как будто взорвалась бомба", - сказал глава местной службы общественной безопасности Фред Харран.

Без электричества в округе Бакс остались не менее семи тысяч жителей.

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