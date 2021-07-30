Мощное торнадо в США, есть пострадавшие

Мощный торнадо разрушил несколько зданий в штате Пенсильвания, пострадали пять человек.

Мощный торнадо разрушил несколько зданий в американском штате Пенсильвания, пострадали пять человек.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Bucks County Courier Times .

Сообщается, что стихия привела к разрушению здания автосервиса и автосалона компании Faulkner Auto Group в районе Бенсалем - северо-восточном пригороде Филадельфии.

"Это был разрушительный торнадо. Как будто взорвалась бомба", - сказал глава местной службы общественной безопасности Фред Харран.

Без электричества в округе Бакс остались не менее семи тысяч жителей.