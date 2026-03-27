Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходства

Создание специальных военных групп для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе не является долгосрочным решением и не гарантирует полную безопасность морских перевозок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Военная оперативная группа для защиты торговых судов не может быть долгосрочным решением. В том числе потому, что в любом случае она не устранит риски полностью, и судно по-прежнему может быть поражено беспилотником или ракетой", - сказал он.

По его мнению, "деэскалация, а затем и прекращение конфликта" являются единственным способом "возобновить свободное морское движение". Он также указал, что в настоящий момент интенсивность движения судов через пролив упала ниже 15% от прежнего уровня, сократившись со 130 до нескольких единиц в сутки.