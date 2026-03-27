Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    • 27 марта, 2026
    Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходства

    Создание специальных военных групп для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе не является долгосрочным решением и не гарантирует полную безопасность морских перевозок.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес в интервью итальянской газете La Repubblica.

    "Военная оперативная группа для защиты торговых судов не может быть долгосрочным решением. В том числе потому, что в любом случае она не устранит риски полностью, и судно по-прежнему может быть поражено беспилотником или ракетой", - сказал он.

    По его мнению, "деэскалация, а затем и прекращение конфликта" являются единственным способом "возобновить свободное морское движение". Он также указал, что в настоящий момент интенсивность движения судов через пролив упала ниже 15% от прежнего уровня, сократившись со 130 до нескольких единиц в сутки.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    BMT-nin Dəniz Təşkilatı: Hörmüz boğazında gəmi hərəkəti kəskin azalıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:34

    Вадефуль: Идет подготовка к встрече представителей США и Ирана в Пакистане

    Другие страны
    11:24

    Казахстан обозначил приоритеты председательства в ЕАЭС с акцентом на цифровизацию и ИИ

    В регионе
    11:21

    AGS CO продолжит обслуживание газопроводной системы TAP на территории Албании

    Энергетика
    11:07

    Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходства

    Другие страны
    11:07

    Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в поселке Тюркян

    Происшествия
    11:02

    Хикмет Гаджиев обсудил региональную безопасность с главным советником Эрдогана

    Внешняя политика
    10:57

    В Азербайджане минувшим днем задержаны 38 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    10:45
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 040 человек

    Происшествия
    10:32

    Подписан меморандум между GECO и Zhero в рамках Черноморского энергокоридора

    Энергетика
    Лента новостей