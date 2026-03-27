İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    BMT-nin Dəniz Təşkilatı: Hörmüz boğazında gəmi hərəkəti kəskin azalıb

    Digər ölkələr
    • 27 mart, 2026
    • 11:31
    BMT-nin Dəniz Təşkilatı: Hörmüz boğazında gəmi hərəkəti kəskin azalıb

    Hörmüz boğazında ticarət gəmilərini müşayiət etmək üçün xüsusi hərbi qrupların yaradılması uzunmüddətli həll yolu deyil və dəniz nəqliyyatı ilə daşımaların tam təhlükəsizliyinə zəmanət vermir.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (IMO) baş katibi Arsenio Dominqes İtaliyanın "La Repubblica" qəzetinə müsahibəsində bəyan edib.

    "Ticarət gəmilərini qorumaq üçün hərbi əməliyyat qrupu uzunmüddətli həll yolu ola bilməz. Çünki risklər tam aradan qalxmayacaq və gəmi pilotsuz uçuş aparatı və ya raketlə vurula bilər", - o deyib.

    Baş katib hesab edir ki, gərginliyin azaldılması, sonra isə münaqişəyə son qoyulması dənizdə sərbəst hərəkətin bərpasının yeganə yoludur. O, həmçinin qeyd edib ki, hazırda boğazdan keçən gəmilərin hərəkət intensivliyi əvvəlki səviyyə ilə müqayisədə 15 %-dən aşağı düşərək sutkada 130-dan bir neçə vahidə qədər azalıb.

    Hörmüz boğazı
    Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходства

    Son xəbərlər

    11:36

    GECO və "Zhero" arasında Qara dəniz enerji dəhlizi çərçivəsində memorandum imzalanıb

    Energetika
    11:31

    BMT-nin Dəniz Təşkilatı: Hörmüz boğazında gəmi hərəkəti kəskin azalıb

    Digər ölkələr
    11:21
    Foto

    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti yardım Cənub-Astara gömrük postuna daxil olub

    Daxili siyasət
    11:21

    Emil və Ernest Ağakişi qardaşları Avropa Kubokunun oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    10:57

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski MLS-ə transfer imkanını rədd edib

    Futbol
    10:55

    Hikmət Hacıyev Ərdoğanın baş müşaviri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    10:44

    Ötən gün ölkədə 8 avtomat, 2 pulemyot və digər silah-sursatlar aşkarlanıb

    Hadisə
    10:44

    Türkanda iki nəfərin güllələnməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Digər
    10:38

    Mark Rütte: NATO Azərbaycanla dialoqu və əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti