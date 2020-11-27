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Молдова ввела режим чрезвычайного положения

Молдова ввела режим чрезвычайного положения Власти Молдовы приняли решение вновь ввести режим чрезвычайного положения в области здравоохранения - с 30 ноября до 15 января.
Другие страны
27 ноября 2020 г. 19:26
Молдова ввела режим чрезвычайного положения

Власти Молдовы приняли решение вновь ввести режим чрезвычайного положения в области здравоохранения - с 30 ноября до 15 января.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

C 28 ноября в стране будет прекращена работа ночных клубов, дискотек и караоке-баров. С 30 ноября заведениям общественного питания будет запрещено работать с 22.00 до 07.00. Власти временно запрещают проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады с присутствием людей. Прекращают работу театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.

Ранее власти Молдовы сообщили о 102 894 зарегистрированных случаях коронавируса, 2 229 человек скончались. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в республике действовал до 1 октября, затем было принято решение, что в каждой административно-территориальной единице местные власти будут самостоятельно принимать решение по мерам борьбы с коронавирусом.

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