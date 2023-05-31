Молдова готовится к открытию второго саммита Европейского политического сообщества

1 июня Молдова готовится принять крупнейшее международное событие в своей истории - второе заседание саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

1 июня Молдова готовится принять крупнейшее международное событие в своей истории - второе заседание саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как передает Report, в саммите примут участие 47 глав государств и правительств.

Саммит станет крупнейшим политическим событием, когда-либо проводившимся в Молдове, и ознаменует собой важный шаг в продвижении страны к вступлению в ЕС после получения статуса кандидата в июне 2022 года.

"Вторая встреча Европейского политического сообщества является свидетельством растущего единства на континенте. Поскольку Европа собирается вместе примерно в 20 км от украинской границы, это событие является решительным подтверждением нашей непоколебимой приверженности миру, решительным осуждением российского вторжения, постоянной солидарностью с Украиной и демонстрацией поддержки Молдовы", - подчеркнула президент Молдовы Майя Санду.