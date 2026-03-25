Галибаф: Иран внимательно отслеживает места развертывания войск США
- 25 марта, 2026
- 14:02
Иран внимательно отслеживает перемещение войск США в регионе Ближнего Востока.
Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.
"Мы внимательно отслеживаем все перемещения США в регионе, особенно места развертывания войск. Не испытывайте нашу решимость защищать нашу землю", - написал он.
