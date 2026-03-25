Qalibaf: İran ABŞ qoşunlarının dislokasiya yerlərini diqqətlə izləyir
Digər ölkələr
- 25 mart, 2026
- 14:25
İran Yaxın Şərq regionunda ABŞ qoşunlarının yerdəyişməsini diqqətlə izləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın parlament sədri Məhəmməd Baqer Qalibaf "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Biz ABŞ-nin regiondakı bütün yerdəyişmələrini, xüsusilə də qoşunların dislokasiya yerlərini diqqətlə izləyirik. Torpağımızı qorumaq əzmimizi sınağa çəkməyin", - o yazıb.
Son xəbərlər
